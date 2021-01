Dialogo: Cosenza, domani convegno on line su Donne, Memoria e Dialogo interreligioso

Donne, Memoria e Dialogo interreligioso: è il titolo dell’evento on line che si svolgerà domani (ore 11) sul canale youtube Dire-Giovani.it. L’iniziativa è del polo tecnico-scientifico “Brutium” di Cosenza, guidato dalla dirigente, Rosita Paradiso, nell’ambito della IV edizione della Rassegna “Dal dialogo… fiaccole di pace”. Intervengono Rosà Ciacco, presidente dell’associazione Coesistenza, e alcuni membri del Gruppo di dialogo interreligioso per la Pace di Cosenza, operativo nella cittadina bruzia dal 2017. Modera Marta Nicoletti, agenzia di stampa Dire. Hanno aderito diversi gruppi e associazioni locali, tra i quali il movimento dei Focolari, il gruppo di dialogo “Coesistenza” e l’ufficio per l’ecumenismo e dialogo della diocesi di Cosenza-Bisignano.