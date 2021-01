Educazione: Salesiani, domani una conferenza online su “Next Generation Edu – Education for the Future of Europe”

In vista delle celebrazioni annuali per la festa di Don Bosco, l’organismo che rappresenta i Salesiani nelle istituzioni europee, il “Don Bosco International” (Dbi), promuove una riflessione sul ruolo dell’educazione. Per questo ha organizzato per venerdì 29 gennaio una conferenza online dal titolo: “Next Generation Edu – Education for the Future of Europe”. Ad aprire i lavori saranno il presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, con un intervento dal titolo “Il ruolo dell’educazione nel presente e nel futuro dell’Europa”, e la commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’educazione e la gioventù, Mariya Gabriel. L’educazione dei giovani è ancora un tema centrale in Europa e per questo, all’indomani dell’adozione del piano di ripresa “Next Generation Eu” e alla vigilia del lancio della Conferenza sul “Futuro dell’Europa” e delle celebrazioni annuali di Don Bosco, il Dbi si propone di fare il punto sulle lezioni apprese dai suoi partner al fianco di molti giovani, soprattutto i più vulnerabili, per sensibilizzare il pubblico sulle potenzialità dell’educazione per il futuro dell’Europa. L’evento del 29 gennaio sarà moderato da Renato Cursi, segretario esecutivo del Dbi, e vedrà la partecipazione di numerosi esponenti di realtà salesiane e laiche che lavorano in vari ambiti dell’educazione giovanile, in diversi Paesi d’Europa. Le conclusioni saranno del presidente del Dbi e consigliere per la Pastorale giovanile, don Miguel Angel Garcia Morcuende.