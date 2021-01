Coronavirus Covid-19: Spagna, morto l’ordinario militare mons. Juan del Río Martín

Un altro vescovo è morto questa mattina per le conseguenze del Covid. Si tratta di mons. Juan del Río Martín, ordinario militare in Spagna e presidente della Commissione episcopale per le comunicazioni sociali: è deceduto questa mattina, presso l’Ospedale Gómez Ulla di Madrid per le conseguenze del coronavirus. Ad annunciarlo il sito dell’arcidiocesi militare spagnola. L’arcivescovo era entrato in ospedale giovedì scorso e “da allora le sue condizioni sono peggiorate fino all’esito fatale che si è verificato oggi”, dice la nota. “La cura e la professionalità del personale sanitario non sono riuscite a prevenire la morte del vescovo”. Mons. Juan del Río, classe 1947, era arcivescovo militare dal settembre 2008 e presidente della Commissione episcopale dal marzo 2020.