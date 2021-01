Oratorio: Anspi Puglia, il sussidio “Da Lupi in Agnelli” per ravvivare l’animazione

Un opuscolo pensato perché “possa essere utile nell’accompagnamento dei nostri ragazzi, delle famiglie e di tutti coloro che sono in cammino come cercatori di Dio”. Nasce con questo spirito il sussidio “Da Lupi in Agnelli”, curato dal Centro studi Anspi Puglia, rivolto agli oratori della Regione e diffuso nella settimana in cui ricorre la memoria liturgica dei santi protettori dell’oratorio, da san Paolo a don Bosco.

“Tutti – si legge nell’introduzione – abbiamo dovuto fare i conti con i limiti, le resistenze, i dubbi e la fatica di questa pandemia. Dopo un doveroso, e a volte imbarazzante, silenzio (non ricordavamo più il suo ‘assordante rumore’ poiché eravamo sempre troppo in movimento) abbiamo iniziato a raccogliere idee, sentimenti, domande, proposte, e pian piano ha preso forma questo primo lavoro. L’esercizio di ascolto tra di noi, con i nostri contatti e territori, seppur parziale e limitato, è stata una preziosa risorsa”.

Il sussidio, disponibile gratuitamente online, raccoglie materiali che potranno essere utili ad oratori, associazioni e parrocchie “per tenersi in cammino, diventando compagni (cum-panis) di viaggio”.