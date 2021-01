Germania: Comitato centrale dei cattolici tedeschi, Britta Baas è la nuova responsabile della comunicazione

Britta Baas

Svolta nel Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk): dopo le dimissioni per raggiunti limiti d’età dello storico portavoce Theodor Bolzenius, da trent’anni al vertice comunicativo del Comitato, sarà la giornalista Britta Baas la nuova portavoce e responsabile dell’ufficio stampa della più importante organizzazione laicale cattolica della Germania. Britta Baas assumerà la carica il 1° febbraio, come ha annunciato la Zdk in un odierno comunicato. “Siamo lieti perché in Britta Baas abbiamo trovato la figura preparata ed esperta del panorama religioso e politico che ci sosterrà nelle questioni di stampa e pubbliche relazioni”, ha detto il presidente dello ZdK Thomas Sternberg. La nuova portavoce della Zdk sarà anche la persona di contatto per il Katholikentag e le Giornate ecumeniche. “Non vedo l’ora di poter essere coinvolta nel lavoro di pianificazione – ha detto Baas – ed è fantastico come le squadre del Comitato centrale dei cattolici tedeschi, del Congresso della Chiesa ecumenica e del Congresso cattolico tedesco lavorino insieme”. Il ruolo che ricoprirà la renderà attivamente impegnata negli ulteriori sviluppi del Cammino sinodale della Chiesa tedesca.

Britta Baas, 56enne, sposata, con un figlio, ha studiato storia, teologia cattolica e studi tedeschi a Münster, perfezionandosi presso l’Università di Reading con una borsa di studio del British Council. Ha lavorato come giornalista radiofonica freelance e come redattrice in varie testate. Dal 1997 scrive per la rivista “Publik-Forum” con un focus sulla storia contemporanea, le religioni e le questioni di genere: prima come redattrice, quindi come editrice responsabile e quindi come capo dipartimento e reporter con incarichi speciali del portale publik-forum.de.