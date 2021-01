Rinnovamento nello Spirito: Martinez relatore al congresso online su san Tommaso promosso dal Centro Universitário Italo-Brasileiro

Salvatore Martinez, presidente del RnS, interverrà al congresso su san Tommaso dal titolo “A nossa Fè e o apostolado da verdade – La nostra fede e l’apostolato della verità” (www.congressodetomismo.com.br), promosso, in modalità online, dal 25 al 31 gennaio, dal Centro Universitário Italo-Brasileiro. L’evento, si legge in un comunicato del Rinnovamento nello spirito, è organizzato in collaborazione con l’Istituto Kyrios e altri Centri di studio e organizzazioni ecclesiali e vede il patrocinio delle diocesi di Anapolis, Frederico Westphalen e Santo Amaro, con lo scopo di valorizzare l’eredità di san Tomaso d’Aquino. Domenica 31 gennaio, nell’ambito della sessione dedicata a “Riflessione sul tomismo dal punto di vista della scienza teologica (Parte II)”, il presidente Martinez, unico relatore di nazionalità italiana, terrà la prima conferenza sul tema: “Os fundamentos da Renovação no Espírito em São Tomás – Le basi del Rinnovamento nello Spirito in San Tommaso”.