Scarp de’ tenis: nel nuovo numero Myra segnala il problema-plastica in Italia. Dossier sulla situazione delle carceri durante la pandemia

“Nei mesi scorsi le strade italiane sono state percorse da una bicicletta speciale. È la bici cargo di Myra Stals, giovane olandese che con il suo progetto Cycle2Recycle ha macinato 5.112 chilometri in 107 giorni di viaggio, attraversando 16 regioni italiane nelle quali ha lanciato un messaggio di sensibilizzazione verso la cura dell’ambiente”. Lo racconta uno dei servizi del nuovo numero di “Scarp de’ tenis”, rivista di strada promossa da Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana.

Myra vive a Torino e da lì è cominciata la sua avventura, “che l’ha portata a scendere lungo lo stivale fino all’estrema punta della Puglia, per poi arrivare in Sicilia e risalire la penisola fino al Trentino e, da lì, di nuovo alla base di partenza piemontese”. Pedalata dopo pedalata, usando una pinza telescopica e l’ampio cassone della sua bici – realizzata appositamente per lei da un amico di Firenze – ha raccolto oltre 78 chili di plastica, corrispondenti a migliaia di bottiglie. “Difficile restare indifferenti all’esperienza di Myra, che mette in luce – segnala la rivista – uno dei grandi problemi del nostro Paese e del mondo intero: l’inquinamento da plastica, le cui percentuali di riciclaggio sono ancora troppo basse” (https://cycle2recycle.org/).

In copertina, invece, “Il buio dietro le sbarre”. “Abbiamo deciso di aprire il giornale, che state per leggere, con una denuncia”, segnala la redazione. “Vi raccontiamo quello che sta succedendo nelle carceri italiane. Per limitare i contagi, gli istituti di pena si sono isolati, chiudendo le porte a parenti, operatori e volontari e revocando i permessi per le uscite lavorative. Risultato? Quasi tutti i detenuti hanno perso il lavoro, la maggior parte non può seguire le lezioni scolastiche, in tantissimi non hanno vestiti adatti alla stagione, visto che non hanno potuto ricevere il cambio dai parenti e nemmeno di che lavarsi”. Il nuovo numero della rivista sarà in distribuzione – nel formato cartaceo – dal prossimo fine settimana; qui per abbonamenti on line: https://www.social-shop.it/