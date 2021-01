Fratelli tutti: un libro di mons. Mario Toso (Faenza-Modigliana) a commento dell’Enciclica

Un testo per approfondire, in tutte le sue sfaccettature, il valore contenuto nella “Fratelli tutti”. Si intitola “Fratellanza o fraternità? Introduzione alla lettura dell’Enciclica Fratelli tutti” (Tipografia Faentina, 2021) l’ultimo saggio di mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana. Un agile volume che intende offrire le chiavi di lettura dell’Enciclica di papa Francesco”. “A un primo approccio l’Enciclica può apparire semplice – scrive mons. Toso – in realtà è una potente sintesi del magistero del pontefice argentino, in forte continuità con il precedente magistero, specie di Benedetto XVI, che persone superficiali o prevenute considerano distante da papa Francesco, se non in opposizione. Senza un minimo di approfondimento delle linee portanti non si può cogliere la specificità del discorso cristiano sulla fraternità. Essa non si può ridurre a un dato antropologico o sociologico. Per la Chiesa è anzitutto questione teologica, trascendente”. Il volume, spiega un comunicato, “è indirizzato in particolare ai gruppi di Dottrina sociale della Chiesa e ai movimenti e associazioni che curano la dimensione sociale della fede, affinché i credenti non siano impegnati solo nella comunità ecclesiale, ma anche nel mondo secondo l’ispirazione cristiana e la loro fede”.