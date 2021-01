Università: Crui, online il report sui ranking internazionali. In aumento gli atenei italiani nelle classifiche più autorevoli

È online il report della Crui sui ranking internazionali. Il volume racconta i 3 anni di attività del Gruppo di lavoro cui hanno partecipato 68 università con l’obiettivo di aumentare il numero di atenei italiani presenti nelle classifiche internazionali e migliorare il posizionamento complessivo del sistema universitario nei ranking. Obiettivo centrato ed evidenziato dai numeri: 85 università italiane in più nelle 6 classifiche considerate e 11 in più nelle prime 200 posizioni.

“Promuovere la crescita delle università nel contesto internazionale è un fattore fondamentale non solo per aumentare la loro competitività, ma per accrescere l’attrattività del sistema educativo e di ricerca italiano nel suo complesso – ha dichiarato Ferruccio Resta, presidente Crui, in occasione della pubblicazione del report –. È prioritario migliorare la percezione e il posizionamento del Paese in modo unitario, ricomponendo un’immagine spesso tracciata in modo disarticolato”. Nell’affrontare la pandemia “le università hanno mostrato un grande senso di coesione e di tenuta”. Partito nel 2017 e coordinato dalle Università di Bologna e Padova, il Gruppo ha lavorato anche per elaborare linee guida comuni per il conferimento dei dati alle principali agenzie e per proporre integrazioni e modifiche metodologiche agli enti gestori.

Inoltre, il Report offre spunti di confronto fra i sistemi universitari di diversi Paesi europei in relazione ai ranking internazionali e ad altre dimensioni economico-sociali indagate attraverso i dati Ocse, e contiene anche le indicazioni operative elaborate per il conferimento dei dati a quattro tra le più importanti classifiche mondiali: Quacquarelli Symonds (Qs), Times Higher Education (The), GreenMetric e U-Multirank. Un’attività che, unita alla condivisione di strategie, politiche e buone pratiche nella gestione dei ranking, ha permesso a molti atenei di entrare per la prima volta in classifica e, a quelli già presenti, di migliorare in larga parte il proprio posizionamento. Il Report “Il Gruppo di lavoro Crui sui ranking internazionali: attività, risultati e prospettive 2017 – 2020” è scaricabile gratuitamente dal sito Crui al link: https://www.crui.it/le-universit%C3%A0-nei-ranking-internazionali-il-ruolo-della-crui.html.