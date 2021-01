Italiani nel mondo: Migrantes, proseguono i webinar sulle province d’Italia

Continua il ciclo di videoconferenze dedicate allo “Speciale province d’Italia 2020” contenuto nel Rapporto Italiani nel mondo 2020 (Rim), promosso dalla Fondazione Migrantes, nell’ambito delle iniziative del Festival della Migrazione. Il prossimo appuntamento sarà oggi pomeriggio, dalle 15 alle 17: alcuni degli autori della quindicesima edizione del Rim dialogheranno sul tema della mobilità italiana e delle aree di confine in collaborazione con la Sapienza Università di Roma. Nell’incontro si punteranno i riflettori sulle province di Aosta, Como, Sondrio, Trento, Bolzano, Udine e Ragusa. A introdurre e coordinare i lavori sarà Delfina Licata, curatrice e caporedattrice del Rim. Interverranno Alessandro Celi per Aosta, Gianmaria Italia per Como, Luciana Mella per Sondrio, Maurizio Tomasi per Trento, Edith Pichler per Bolzano, Javier Grossutti per Udine e Antonella Giardina per Ragusa. Concluderà i lavori Flavia Cristaldi della Sapienza Università di Roma e membro della Commissione scientifica del Rapporto Italiani nel Mondo. È possibile seguire l’evento sulla home page di www.festivalmigrazione.it oppure sulla pagina Facebook del Festival o sul canale Youtube.