San Francesco di Sales: Ucsi Sicilia, domani webinar di formazione e assemblea regionale

Molto ricco il calendario di appuntamenti che in occasione della solennità liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti (domenica 24 gennaio), Ucsi Sicilia ha organizzato in tutta l’isola. Eventi culturali e religiosi, iniziati ad Acireale per concludersi a Messina nella prima decade di febbraio.

Due sono gli eventi regionali: un corso di formazione in webinar per i giornalisti e un incontro con tutti i soci. Il corso si svolgerà domani, 27 gennaio, dalle 16 alle 18,15, dal titolo: “‘Vieni e vedi’ (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone come e dove sono”, tema del Messaggio di Papa Francesco per la 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Tra i relatori Vania De Luca, presidente nazionale Ucsi; Vincenzo Corrado, direttore Ufficio comunicazioni sociali della Cei; mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa e delegato episcopale per le comunicazioni sociali e cultura della Conferenza episcopale siciliana (Cesi). Il corso, con tre crediti formativi, è promosso da Ucsi Sicilia e organizzato dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Cnog, Assostampa, Ufficio comunicazioni sociali della Cesi.

A seguire l’assemblea regionale Ucsi Sicilia, in webinar, aperta a tutti i soci. “Abbiamo scelto la giornata dedicata a San Francesco di Sales – ha detto il presidente Ucsi Sicilia Domenico Intedonato – per affrontare con grande speranza, questo difficile momento che stiamo attraversando. Il nostro Santo patrono ci darà la forza per ripartire e continuare a sperare in una rinascita culturale e spirituale”.

Gli incontri nelle diverse sedi si sono tenuti ad Acireale, Patti, Siracusa, Caltanissetta e Catania. Altri appuntamenti a Palermo (28 gennaio) e a Messina (prima decade di febbraio). Domenica 24 il vescovo di Trapani Pietro Fragnelli ha inviato un messaggio ai giornalisti della diocesi.