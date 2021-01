Parlamento Ue-Chiese: oggi seminario su “Migrazioni e minori: la situazione dei minori non accompagnati”

“Migrazioni e minori: la situazione dei minori non accompagnati” è il tema di un seminario che si svolge oggi nel contesto del dialogo del Parlamento europeo con le Chiese, comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali (previsto dall’articolo 17 del trattato Ue). I lavori saranno aperti dagli interventi del presidente del Parlamento David Sassoli, del primo vice-presidente Roberta Metsola e dal commissario Margaritis Schinas. Seguiranno due momenti: il primo dedicato a fare il punto sugli “aspetti legali e quanto è stato fatto a partire dal 2015” e vedrà la partecipazione di Maria Cristina Molfetta (Fondazione Migrantes), Johanna du Maire (Chiesa evangelica tedesca) e del rabbino capo di Roma Riccardo di Segni. Il secondo momento invece servirà per rispondere alla domanda “quale strada per una migliore integrazione?”: prenderanno la parola Abdoul Bassite Our Yondou (Comunità religiosa islamica italiana), Efthallia Papa (Chiesa ortodossa) e Lone Milkaer (Federazione europea umanisti). Chiuderà i lavori la vicepresidente del Parlamento Metsola che è responsabile per l’implementazione dell’articolo 17. L’incontro si potrà seguire in streaming su https://broadcaster.interactio.eu/join/asd8-w5tn-2pvx.