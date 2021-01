Mafia: Lamorgese (min. Interni), “approfitta della crisi economica per imporre il welfare di prossimità e rafforzare il consenso sociale”

“Il bisogno per le famiglie e la assenza di liquidità per le imprese in tempo di Covid-19 rappresentano l’occasione per le organizzazioni criminali per accreditarsi con la popolazione ed esercitare il potere mafioso”. Lo ha ribadito il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprimendo “soddisfazione” per l’operazione antimafia “Bivio” dei Carabinieri di Palermo.

L’operazione, “coordinata dalla competente Procura distrettuale antimafia, rappresenta un altro duro colpo a Cosa Nostra ed alle sue attività estorsive e di infiltrazione della economia locale”, ha osservato Lamorgese, evidenziando come dalle indagini emerga “il tentativo dei sodalizi mafiosi di approfittare della attuale difficile situazione economica per imporre il loro welfare di prossimità e rafforzare così il consenso sociale”.

“La magistratura e le forze di polizia – ha confermato la ministra – stanno svolgendo una attenta attività investigativa e di prevenzione anche grazie alla coraggiosa e preziosa collaborazione di imprenditori che denunciano le pressioni criminali, dimostrando forza e determinazione nel reagire in territori difficili. Lo Stato è sempre vicino alle forze economiche sane”.