Conferenza episcopale campana: mons. Di Donna eletto oggi nuovo presidente. Il ringraziamento dei vescovi al card. Sepe e gli auguri di pronta guarigione

Mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale campana. Lo hanno eletto i vescovi della regione riuniti questa mattina, 26 gennaio, a Pompei. Mons. Di Donna è stato per diversi anni segretario della stessa Conferenza, dove ha maturato una profonda esperienza di “collegialità”, come egli stesso ha più volte affermato. “I vescovi della Conferenza episcopale campana ringraziano il card. Crescenzio Sepe per il generoso impegno profuso alla guida della Cec dal 2006 ad oggi. E assicurano preghiere per la sua guarigione”, si legge in una nota.