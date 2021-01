Pubblica amministrazione: Istat, il 47,5% delle istituzioni pubbliche ha meno di 10 dipendenti

Nel 2018 le istituzioni pubbliche attive in Italia sono 13.496. I dipendenti ammontano a 3.457.498 (dato medio annuo), più della metà (54,4%) si concentrano nelle Amministrazioni dello Stato. Il 47,5% delle istituzioni pubbliche ha meno di 10 dipendenti. Si tratta in prevalenza di piccoli Comuni e di unità come ordini e collegi professionali provinciali, Automobile Club provinciali. Lo segnala l’Istat, che diffonde per la prima volta i dati sulle unità istituzionali del settore pubblico derivanti dal Registro Asia-Istituzioni pubbliche, che verrà aggiornato annualmente a partire dall’anno di riferimento 2018. Fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13) 10.503 unità istituzionali in cui si concentrano oltre il 98% di tutti i dipendenti. Le istituzioni pubbliche extra S13 sono 2.993, con 63.988 dipendenti (media annua).

Le Amministrazioni pubbliche del Settore S13 sono ripartite in 3 sotto settori: 180 unità istituzionali fanno parte del sotto settore delle Amministrazioni centrali (S1311) e occupano 1.984.476 dipendenti in media annua. Le Amministrazioni territoriali o locali dislocate sul territorio nazionale (sotto settore S1313) sono invece 10.301 per un totale di 1.369.246 dipendenti. Nel terzo sotto settore (S1314) sono compresi infine 22 enti previdenziali, per un numero complessivo di 39.788 dipendenti in media annua. Il numero medio di dipendenti si attesta nel complesso a 256,2, ma varia notevolmente in base alla tipologia di ente presa in considerazione: il valore minimo di 21,4 dipendenti si registra tra le istituzioni pubbliche non S13, quello massimo di quasi 11.025 dipendenti nelle Amministrazioni centrali.