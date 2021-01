Servizio civile universale: Caritas Pescara, tredici posti disponibili in tre progetti

Anche quest’anno la Caritas dell’arcidiocesi di Pescara-Penne è in campo per il servizio civile universale con tre progetti, tredici i volontari da selezionare. “Molto ampio è il raggio d’azione che coinvolgerà i ragazzi – spiega Corrado De Dominicis, direttore della Caritas diocesana –.Tre i progetti attivati che si rivolgono ad una grande fetta di categorie di fragilità che, quotidianamente, incontriamo nel nostro servizio”. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14 di lunedì 15 febbraio 2021. Quattro i volontari che saranno selezionati per l’accompagnamento all’inclusione sociale di migranti, rifugiati e vittime di tratta e sfruttamento, per il progetto “Integra Lab”; cinque i volontari per l’attività di accoglienza, ascolto e attivazione di percorsi individualizzati per le persone incontrate nei servizi della diocesi attraverso il progetto “Resil”; quattro volontari per l’assistenza di famiglie a svantaggio socio-economico e contrasto alla povertà educativa minorile col progetto “Famiglie al Centro”. “Come ogni anno ci aspettiamo una grande partecipazione – conclude De Dominicis –. Il servizio civile è un ingranaggio importante in quello che definiamo ‘il motore della carità’, il volontariato; è un’opportunità importante per crescere e cimentarsi con ambiti e problematiche che ci riguardano tutti e per essere protagonisti del bene comune”. Tutte le informazioni sui progetti e sulle modalità di candidatura sono disponibili nell’area dedicata del sito www.caritaspescara.it.