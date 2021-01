Comunicazioni sociali: Università Europea di Roma, nasce “Sguardo sul web”, nuova rubrica del sito di “Formazione integrale”

Nasce “Sguardo sul web”, una proposta di lettura e condivisione. “Sguardo sul web” è una nuova rubrica del sito di “Formazione integrale” dell’Università Europea di Roma, a cura di Carlo Climati. “L’obiettivo di questo spazio – spiega il giornalista – è una ricerca di contenuti interessanti da condividere ed evidenziare, per cercare di rispondere all’invito di Papa Francesco nel Messaggio per la 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: ‘Ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge ad andare e vedere cose che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero’. Con questo spirito di racconto e di condivisione nasce la rubrica ‘Sguardo sul web’”. “Una proposta di lettura, ma anche di apertura, di dialogo e di accoglienza per allargare i nostri orizzonti”, conclude Carlo Climati.

La rubrica proporrà una serie di link di articoli e video ispirati principalmente a temi sociali e culturali, per far conoscere quella parte del web che aiuta a riflettere e a osservare il mondo con uno sguardo nuovo. Qui il link del primo articolo della rubrica: https://www.universitaeuropeadiroma.it/formazioneintegrale/ultime_news/uno-sguardo-sul-web/.