Coronavirus Covid-19: ministero Salute, domani presentazione Consorzio italiano per genotipizzazione/fenotipizzazione Sars-Cov-2 e monitoraggio post-vaccinazione.

Nell’ambito del Tavolo tecnico per la sorveglianza viro-immunologica di infezioni emergenti, istituito al ministero della Salute lo scorso 19 gennaio su input del vice ministro Pierpaolo Sileri e con il coordinamento e la supervisione dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nascerà il Consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-Cov-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione. L’iniziativa, che vede il patrocinio della Società italiana di virologia che si farà parte attiva per riunire le competenze virologiche cliniche, di base, veterinarie e bioinformatiche presenti in Italia, verrà presentata domani in conferenza stampa presso l’Auditorium del ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1 (ore 12).

Interverranno il vice ministro Sileri; Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità; Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco; Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute; Arnaldo Caruso, presidente Società italiana di virologia.

Per motivi legati ai protocolli anti-Covid potrà accreditarsi un numero limitato di giornalisti, ma sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta streaming sul canale Youtube del ministero della Salute.