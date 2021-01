Terremoto in Croazia: Meshihat della Comunità islamica, visita di solidarietà alle zone colpite di Sisak e Petrinja

Terremoto in Croazia, delegazione islamica in visita a Sisak

Una delegazione del Meshihat della Comunità islamica in Croazia, guidata dal mufti Aziz Hasanović, si è recata ieri in visita alle zone terremotate di Sisak e Petrinja. La delegazione Meshihat, che includeva anche ambasciatori di Turchia, Azerbaigian, Iran, Marocco, Egitto, Algeria, Libia, Malesia, Indonesia e Iraq, è stata accolta dal vescovo locale, mons. Vlado Košić. Secondo quanto riporta la diocesi croata, all’inizio dell’incontro, il mufti Hasanović ha detto che “questa visita a Sisak e Petrinja vuole essere espressione di vicinanza e comunione con il vescovo e con i fedeli e le persone di questa zona che hanno sofferto molto. Questa visita di dieci ambasciatori presenti nella delegazione è anche il segno dell’aiuto e della vicinanza degli 800 milioni di abitanti che i diplomatici rappresentano”. Mons. Košić ha mostrato alla delegazione la cattedrale danneggiata e spiegato il lavoro sul campo condotto dai volontari della Caritas il cui aiuto arriva a tutti indipendentemente dalla religione e dalla provenienza. Il vescovo, infine, ha ringraziato il mufti Hasanović per la presenza e l’aiuto che la Comunità islamica ha inviato alla diocesi.