Diocesi: mons. Satriano (amministratore apostolico Rossano-Cariati), “vicino alle comunità parrocchiali di Thurio e Apollinara, colpite di nuovo dall’esondazione del Crati”

“All’indomani dell’inizio del mio ministero episcopale presso l’arcidiocesi di Bari-Bitonto, rimanendo ancora amministratore apostolico della Chiesa che è in Rossano-Cariati, sento il bisogno di esprimere la mia solidarietà e vicinanza alla comunità parrocchiale di Thurio e Apollinara, colpite di nuovo dall’esondazione del Crati”. Lo scrive mons. Giuseppe Satriano, amministratore apostolico di Rossano-Cariati, in un messaggio di vicinanza e solidarietà “alle famiglie che sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni”. Il presule si è detto “vicino anche alle istituzioni e a quanti si stanno adoperando perché l’annoso problema che causa questi fenomeni sia risolto alla radice”.

“Purtroppo, l’andamento dei contagi causati dal Covid-19 è preoccupante – aggiunge mons. Satriano – . Sono vicino con l’affetto e la preghiera a quanti stanno vivendo tutti i disagi provocati dalla pandemia. Come Chiesa diocesana rimaniamo sempre disponibili a sostenere le famiglie in difficoltà”. Mons. Satriano ha esortato “tutti a sentirsi responsabili dell’incolumità propria e degli altri, ribadendo l’urgenza e la necessità di adottare le misure stabilite per il contenimento della diffusione del coronavirus”.