Arte sacra: Acli Ascoli, donati fondi per restauro affresco del XV secolo danneggiato dal terremoto

Il Circolo Acli “Achille Grandi” di Ascoli Piceno donerà 4.000 euro per il restauro di un affresco attribuito a Vittore Crivelli e raffigurante una Madonna del latte col Bambino tra San Pietro e Sant’Antonio Abate, nella chiesa di S. Pietro Apostolo a Castignano. L’opera della fine del XV secolo, situata nella cripta, è oggi in precario stato conservativo a causa dei pericolosi movimenti provocati dalle scosse del 24 agosto 2016 e successive: sono presenti fratture della pellicola pittorica, distaccamenti e sacche di vuoto che pregiudicano l’integrità dell’affresco. Il parroco, don Tiziano Napoletani, ha assicurato che, grazie al contributo del Circolo Acli, l’opera tornerà fruibile in sicurezza entro 90 giorni dall’inizio dei lavori. I tempi saranno facilitati dall’esistenza di una apposita autorizzazione al restauro da parte della Soprintendenza delle Marche. “Le chiese del nostro territorio – spiega Lanfranco Norcini Pala, presidente del Circolo Acli Achille Grandi – custodiscono tesori preziosi non solo dal punto di vista artistico ma anche per l’identità delle comunità locali. La Madonna del latte di Crivelli a Castignano testimonia un sentimento popolare di devozione ed appartenenza di grande ed insostituibile valore”. Il fondo di 4.000 euro deriva dal primo step del ricavato della vendita delle litografie appositamente realizzate dal maestro Tullio Pericoli, numerate e firmate.