Polonia: nuova eparchia di Olsztyn-Gdańsk di rito bizantino-ucraino, mons. Shevchuk ha ordinato il primo vescovo

Il 23 gennaio scorso a Olsztyn, in Polonia, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk ha presieduto l’ordinazione di Arkadiusz Trochanowski, primo vescovo della nuova eparchia di Olsztyn-Gdańsk di rito bizantino-ucraino, eretta dal Papa il 25 novembre scorso. La celebrazione si è tenuta nella giornata di commemorazione dei 13 martiri di Pratulyn, uccisi dalle truppe zariste perché si rifiutarono di convertirsi alla Chiesa ortodossa russa. La creazione della nuova eparchia, ha detto Shevchuk nell’omelia, “è stata segnata dal sangue del martirio, dalle lacrime di sfollati ed esiliati, dalla resistenza alle repressioni comuniste e dal lavoro minuzioso per organizzare la nostra vita spirituale e culturale in questa parte del mondo. Esprimiamo oggi la nostra filiale gratitudine al Santo Padre Francesco per aver benedetto la decisione del Sinodo dei vescovi della nostra Chiesa e aver eretto questa nuova eparchia”. Sua Beatitudine si è poi rivolto ai fedeli della nuova eparchia, ricordando anche “quanti si sono persi nelle nuovissime circostanze di migrazione e ricerca di lavoro in questo ‘mondo post Coronavirus’ nuovo e non del tutto conosciuto! Potremo sopravvivere, mantenere fede, speranza e amore solo quando saremo insieme!”.