Volontariato: Csv Vicenza, grazie all’Emporio solidale a Dueville alimenti per famiglie in difficoltà, servizi di formazione e libri

“Scaffali riforniti di beni di prima necessità e un’atmosfera accogliente grazie ai tanti volontari disponibili”: così si presenta l’Emporio solidale di Dueville, progetto realizzato dal Csv-Centro di servizio per il volontariato della provincia di Vicenza grazie al contributo della Regione del Veneto e del Comune di Dueville. “Lo spirito, nella sua semplicità, è quello di offrire alle famiglie in stato di bisogno, seguite dai servizi sociali, la possibilità di scegliere liberamente i prodotti più adatti alle proprie esigenze, anche frutta, verdura e alimenti freschi per una dieta appropriata e completa, utilizzando i punti a loro assegnati”. Negli scorsi mesi l’emporio è stato comunque attivo con la preparazione e la consegna di pacchi spesa, confezionati però dai volontari, dando così supporto diretto a 35 famiglie, di cui 13 straniere, molte delle quali con bambini e minori. “Siamo felici di poter finalmente partire con tutta l’attività, i volontari non vedevano l’ora di assistere alla realizzazione di tutto il loro impegno – spiega il presidente del Csv di Vicenza, Mario Palano –. È questo l’altro grande risultato che abbiamo ottenuto, non solo quello di dare pronta risposta alle necessità quotidiane delle famiglie bisognose ma anche la generosa partecipazione dei volontari, per la maggior parte persone della comunità di Dueville”.

L’emporio è situato nella ex-scuola elementare, ora centro civico “Renzo Pezzani” di via Adige 14 a Passo di Riva, nei locali messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Dueville a fronte di un contributo spese simbolico per le utenze di 500 euro all’anno, al quale però contribuisce periodicamente con donazioni e con il cesto spesa. La sede sarà a disposizione anche per altri servizi di formazione e di informazione alla cittadinanza con incontri di interesse pubblico. Si inizia infatti con la proposta di “Regalaci un libro, regalaci un sorriso”, realizzata grazie alla collaborazione di Giunti al punto Librerie di Vicenza e Asiago. Le famiglie avranno anche l’opportunità di scegliere libri nuovi, donati grazie al contributo dei clienti delle librerie Giunti, che potranno anche lasciare delle dediche. Questa iniziativa si inserisce in un progetto solidale a livello nazionale che, iniziata il 15 giugno, continuerà per tutto l’anno, fino al 31 dicembre.