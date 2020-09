Diocesi: Prato, in festa per la Madonna della fiera. La sacra cintola esposta ai fedeli da domani

Prato si prepara alla festa dell’8 settembre, solennità della Natività di Maria, celebrata in città da secoli con il nome di Madonna della Fiera. Si tratta di una delle cinque occasioni in cui viene mostrato ai fedeli il Sacro Cingolo mariano, la cintura che la tradizione vuole sia appartenuta a Maria, custodita in città da oltre otto secoli. Alle 10.30 è in programma il pontificale presieduto da mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo di Grosseto. Concelebrano il vescovo Giovanni Nerbini e il clero diocesano. È tradizione infatti che la messa dell’8 settembre venga presieduta da un ospite. Partecipano in forma ufficiale le Amministrazioni comunale e provinciale. Al termine della messa, sul sagrato della cattedrale, offerta dei ceri alla Madonna del Sacro Cingolo da parte del Comune di Prato. La Sacra Cintola sarà mostrata ai fedeli presenti in cattedrale. La celebrazione è trasmessa in diretta su Tv Prato. Nel pomeriggio, alle ore 18, messa celebrata da mons. Nerbini e anniversario di fondazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo. Sarà presente anche il card. Ernest Simoni che, spiega una nota, ha chiesto di poter partecipare inviando una lettera alla segreteria del vescovo. Albanese, 91 anni, è stato imprigionato per 25 anni dal regime a causa della sua fede e Papa Francesco lo ha creato cardinale nel 2016. La Sacra Cintola sarà dunque esposta dalle ore 15 alle 18 di domenica 6 settembre, dalle 15 alle 17 di lunedì 7 e per l’intera giornata dell’8. Sarà possibile entrare nella Cappella e fermarsi davanti al Sacro Cingolo per un breve momento. Per il programma completo della festa http://www.diocesiprato.it/.