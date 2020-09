Coronavirus Covid-19: Caritas Svizzera, “povertà a causa dell’emergenza, il Consiglio degli Stati agisca”

“La crisi del coronavirus colpisce in particolar modo le persone che già vivono in situazione di povertà e quelle che hanno a disposizione poco più del minimo essenziale. Non dispongono infatti di risparmi a cui attingere per superare la perdita di guadagno. Molti si sono trovati in difficoltà da un giorno all’altro perché non avevano più abbastanza da vivere”. Lo ribadisce Caritas Svizzera, che continua a ricevere quotidianamente richieste di persone che non sanno come pagare le fatture e sfamare le proprie famiglie. In aprile Caritas Svizzera aveva chiesto alla politica di definire urgentemente delle misure di sostegno per le persone indigenti e quelle in situazioni precarie. “Per la sessione autunnale sono iscritti vari interventi all’ordine del giorno del Consiglio degli Stati. Nei loro interventi, Maya Graf e Marina Carobbio chiedono ad esempio che l’indennità per lavoro ridotto sia aumentata al 100 per cento dello stipendio mensile per le persone a basso reddito. Marina Carobbio propone altresì prestazioni di sostegno finanziario dirette e cita la proposta di Caritas che prevede il pagamento diretto di 1.000 franchi alle persone indigenti o a rischio di povertà, al fine di evitare situazioni d’emergenza”. Anche nel Consiglio nazionale a maggio sono stati inoltrati vari interventi dedicati alle persone in difficoltà a causa della pandemia. Caritas spera che “anche questi saranno presto discussi senza cadere nel dimenticatoio”.