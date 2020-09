Diocesi: Novara, a settembre riprende il cammino del “Seminario dei laici”

Riprenderà a settembre, nella diocesi di Novara, il il cammino di formazione del “Seminario dei laici” interrotto nei mesi scorsi a causa delle misure anti-Covid. Nei sabati 12, 19 e 26 settembre sono in programma i recuperi degli appuntamenti del percorso 2019-20. Dal 24 ottobre, invece, prenderanno il via gli incontri del percorso 2020-21 che, spiega una nota, si terranno “in tre sedi della diocesi, in modo da ridurre al minimo il disagio per chi dovrà raggiungere la sede”. Dopo quello del 24 ottobre, gli altri appuntamenti si svolgeranno nei sabati 21 novembre, 30 gennaio 2021, 27 febbraio e 20 marzo (per l’intera giornata, dalle 9 alle 16.45). Previsti momenti di preghiera, di scambio di esperienze pastorali e di approfondimento di alcune tematiche. In particolare, nel momento spirituale spazio all’esperienza concreta della preghiera nella forma della Lectio divina o dell’Adorazione o della Liturgia delle ore. Nel momento pastorale verranno approfonditi i temi “A servizio della cura pastorale: ‘sensus ecclesiæ’ e forma della testimonianza”, “Gli attori della testimonianza”, “L’annuncio della Parola”, “L’‘actuosa partecipatio’ (i Sacramenti)” e “Carità e missione”. I laboratori saranno invece dedicati a Pastorale giovanile, Pastorale familiare, ministero della consolazione, cultura e comunicazione. Verranno anche presentate esperienze pastorali attraverso testimonianze, racconti o video. Sarà proposto infine un confronto sull’amministrazione parrocchiale e sulla gestione delle riunioni, o del consiglio pastorale e affari economici delle parrocchie.