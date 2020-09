Parlamento europeo: svelata la nuova veste del “Lux – Premio del pubblico per il cinema europeo”

La presidente della commissione Cultura del Parlamento europeo, Sabine Verheyen (nella foto SIR/PE), ha rivelato oggi i dettagli del nuovo premio Lux, che si chiamerà “Lux – Premio del pubblico per il cinema europeo”. “Fino ad ora – ha affermato Sabine Verheyen, eurodeputata tedesca – i film del Premio Lux hanno fatto da eco emotivo al nostro lavoro politico sull’ambiente, le migrazioni, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze, nonché sulla democrazia e il pluralismo. Ora, continueremo questo lavoro con partner influenti e straordinari per portare il premio a un livello ancora superiore”. Verheyen ha aggiunto che in seguito alla pandemia da Covid-19 questi sono stati “tempi difficili per l’ambiente audiovisivo e cinematografico” e ha sottolineato che il premio rappresenta un’opportunità per “unirsi nella costruzione di un più forte senso di comunità e di appartenenza nella difesa del cinema e della cultura”. Il cinema – ha affermato dal canto suo David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, nel suo videodiscorso al pubblico della Mostra del cinema di Venezia – è uno strumento che non ha mai smesso di descrivere e narrare la nostra complessa società, è uno dei modi fondamentali per intendere la realtà in cui viviamo”.

Il Lux, fino a poco tempo fa organizzato e assegnato solo dal Parlamento europeo, sarà d’ora in poi assegnato anche dalla European Film Academy, in collaborazione con la Commissione europea ed Europa Cinemas.

Fino ad ora, solo i membri del Parlamento europeo potevano votare i film in concorso. Con il nuovo premio, il vincitore sarà selezionato in base ai voti dei deputati e del pubblico, ciascuno dei quali peserà per il 50%. I tre film europei che comporranno la selezione del Premio Llux 2021 saranno selezionati da una giuria di professionisti del cinema. I tre film finalisti per quest’edizione saranno svelati durante gli European Film Awards a Reykyavik, in Islanda, il 12 dicembre. Fino ad aprile, questi tre film saranno sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea e proiettati in tutta Europa. Il pubblico avrà la possibilità di esprimere il proprio voto classificando i finalisti su una scala da uno a cinque. Il 28 aprile 2021 il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di premiazione nella plenaria del Parlamento europeo.