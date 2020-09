“A Sua Immagine”: 5 e 6 settembre. Alla scoperta di Civita di Bagnoregio. Don Patriciello commenta il Vangelo della domenica

Continua il viaggio di “A Sua Immagine” (Rai Uno) alla scoperta dei luoghi “dove l’invisibile diventa visibile”. La puntata di oggi (16,45) “ci porta a Civita di Bagnoregio a pochi chilometri da Viterbo. Vedendolo da lontano appare come un borgo sospeso su un fragile lembo di tufo, che è purtroppo segnato da un destino inesorabile. Il lento sgretolarsi della rupe su cui sorge e la continua erosione della valle che lo circonda ad opera degli agenti atmosferici, minano l’esistenza di questo minuscolo borgo” che per questo è stato definito “la città che muore”. Civita è famosa perché ha dato i natali a san Bonaventura il principale biografo di San Francesco. Con Lorena Bianchetti “siamo andati a cercare le tracce – si legge in un comunicato Rai – della sua presenza nei dipinti in chiesa, in quel che rimane della sua abitazione e nella grotta dove si narra andasse a pregare”. Alle 17.05 per “Le ragioni della speranza” ad accompagnare le riflessioni sul Vangelo domenicale don Maurizio Patriciello.

Il primo settembre è stata celebrata la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, con la quale è iniziato il Tempo del Creato che si conclude il 4 ottobre, nel ricordo di san Francesco di Assisi. Domenica 6 settembre “A Sua Immagine” approfondirà il tema richiamando l’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ e “questo inaspettato tempo di pandemia che stiamo vivendo in cui è sempre più pressante il grido di dolore della terra e dei suoi abitanti che pone di fronte questioni ambientali e giustizia sociale”. Con gli ospiti in studio, Lorena Bianchetti affronterà questi temi osservando anche le buone pratiche e le esperienze di vita provenienti dalle chiese locali che puntano ad offrire nuovi stili di vita per la salvaguardia del Creato.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla concattedrale di Comacchio. Alle 12 l’Angelus recitato da Papa Francesco dalla finestra del Palazzo apostolico su piazza San Pietro.