“I viaggi del cuore”: dal 13 settembre in onda su Rete4 la nuova edizione con la presenza di Missioni don Bosco per raccontare la situazione nel mondo

Torneranno in onda dal 13 settembre, su Rete4, “I viaggi del cuore”. Il programma, trasmesso alle 9, sarà visibile anche all’estero nel canale internazionale Mediaset Italia.

“Prima grande novità di questa nuova edizione – si legge in una nota – è la presenza di Missioni don Bosco per raccontare la situazione di diversi Paesi del Mondo nei vari Continenti in cui i Salesiani operano da sempre in prima linea”. Grazie alla presenza dei missionari, la trasmissione condotta da don Davide Banzato, allargherà i suoi orizzonti al Sud-America, all’Africa e all’Asia. Tanti gli ospiti legati al mondo salesiano che accompagneranno i telespettatori, tra i quali ci sarà anche la detentrice del record italiano di salto in lungo, Fiona May.

Il set de “I viaggi del cuore” ha inoltre una valenza sociale e formativa diretta, ospitando adolescenti tra i 13 e i 17 anni che aderisco al progetto “Ciak si gira”, che prevede un approccio innovativo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono scolastico, di devianza giovanile, di contrasto all’illegalità e al bullismo.

La prima puntata vedrà protagoniste Loreto, le catacombe romane, l’Irpinia, e Genova. Inoltre un viaggio a Valdocco (Torino) tutto dedicato a san Giovanni Bosco, per cercare di conoscere meglio uno dei più grandi santi sociali della storia.

Anche in questa edizione “I viaggi del cuore” è confermata la presenza di Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, con le pillole di Spiritherapy. Ogni puntata vedrà la presenza di don Antonio Rizzolo, direttore delle riviste Credere e Famiglia Cristiana, insieme a giornalisti e scrittori oramai divenuti punto di riferimento del pubblico per approfondimenti tematici inerenti ai temi trattati.