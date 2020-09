Povertà: Caritas Verona, il 12 settembre apre a Borgo Roma il nono Emporio della solidarietà

Sarà inaugurato sabato 12 settembre un nuovo emporio della solidarietà a Verona: a Borgo Roma, vicino alla parrocchia di San Giacomo. Attualmente gli empori sono otto su tutto il territorio della diocesi, più uno di secondo livello che ha sede in lungadige Matteotti, che ha scopo di coordinamento e logistica. Santi Apostoli, Beato Carlo Steeb, Bardolino, Lugagnano di Sona, San Martino Buon Albergo, Villafranca, Legnago, San Giovanni Lupatoto sono le otto parrocchie che già hanno aperto il loro emporio. “Nel post-Covid siamo stati contattati da molti sacerdoti e consigli pastorali di parrocchie della diocesi per capire come fare a partire con progetti simili − ha affermato mons. Gino Zampieri, direttore di Caritas Verona, al settimanale diocesano Verona Fedele −. Le richieste di aiuto aumentano, il Coronavirus ha raddoppiato le famiglie che sono in stato di bisogno, le nostre comunità parrocchiali si stanno interrogando su come far fronte a tutte queste richieste di carità. Aprire un emporio non è facile, ci sono una serie di procedure e dinamiche da seguire, ma come Caritas Verona siamo disponibili a incontrare tutte le parrocchie interessate all’apertura di un nuovo market, per costruire insieme un progetto importante”.