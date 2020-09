Diocesi: Ragusa, l’8 settembre il vescovo Cuttitta ordinerà sacerdote Vincenzo Guastella

Il prossimo 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, il vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta ordinerà presbitero il diacono Vincenzo Guastella. La solenne concelebrazione si terrà alle 20 nella cattedrale di San Giovanni Battista, a Ragusa, e potrà anche essere seguita in diretta streaming attraverso i canali e le pagine Facebook della diocesi e della cattedrale. Ad annunciarlo era stato lo stesso mons. Cuttita in occasione del suo 13° anniversario di ordinazione episcopale. “Con il cuore colmo di gioia per l’immenso dono che Dio sta compiendo nella mia vita, vi invito – ha scritto il diacono Guastella sulla sua pagina Facebook – a sostenermi con la vostra preghiera e con il vostro affetto”. In preparazione all’ordinazione, lunedì 7 settembre, alle 20, nella parrocchia del Sacro Cuore di Ragusa, si terrà un’adorazione eucaristica che ha come tema di richiamo “Datevi al meglio della vita”.

All’ordinazione non ci sarà soltanto la comunità del seminario di Ragusa, guidata da don Maurizio Di Maria che chiederà al vescovo di imporre le mani su Vincenzo Guastella, e i compagni degli studi di teologia di Palermo, ma anche le comunità parrocchiali di San Giuseppe Artigiano e del Sacro Cuore di Ragusa che più di altre lo hanno visto crescere nella vocazione e nel cammino. Il futuro sacerdote ha lasciato i paracadutisti della Folgore e le missioni internazionali per entrare in Seminario. Don Vincenzo Guastella presiederà la sua prima Eucaristia mercoledì 9, alle 19, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano e giovedì 10, alle 19, nella parrocchia Sacro Cuore di Ragusa.