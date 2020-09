Custodia del creato: Potenza, al Parco di Montereale iniziative con bambini e ragazzi

Sono dedicate ai bambini delle scuole primarie e ai ragazzi delle scuole medie inferiori le iniziative dell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo per la 15ª Giornata nazionale per la custodia del Creato. L’appuntamento è per martedì 8 settembre alle 9 al Parco di Montereale a Potenza, dove ai giovani partecipanti sarà proposta una mattinata insieme in quello che è il polmone verde del capoluogo lucano, unito al centro storico della città da un ponte di collegamento. “Vivremo un momento di festa e di riflessione attraverso dei giochi dedicati e un percorso narrato sulla ‘Laudato si’’, l’enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune, che partendo dalla bellezza del Creato insegni ad ascoltare il grido della Terra e dei poveri – spiegano gli organizzatori dell’evento, preparato insieme da Pastorale sociale e giovanile, Caritas, Progetto Policoro, in collaborazione con diverse associazioni –. Ci riproponiamo di intraprendere un percorso che, partendo da tale momento, possa condurre la nostra arcidiocesi a una vera e propria conversione ecologica, affinché, dalla riscoperta della relazione di Dio come Padre Creatore, ciascuno di noi possa imparare a contemplare le meraviglie del Creato, provandone stupore, ad averne compassione e a trasformare questo amore in cura, difesa della nostra casa comune”. La giornata, che prevede l’iscrizione obbligatoria per motivi di sicurezza sanitaria, si conclude con una messa presieduta dall’arcivescovo di Potenza, mons. Salvatore Ligorio.