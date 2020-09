Rai Due: Sulla via di Damasco, domani una puntata speciale dedicata alla recente edizione del Meeting di Rimini

Uno speciale sul Meeting di Rimini e alle sue novità. A dedicarlo il programma Sulla via di Damasco, in onda domani, domenica 6 settembre, alle 9.55, su Rai Due. Un’edizione speciale che ha privilegiato incontri e mostre via web scoprendo che il digitale può anche avvicinare le persone. Dal Centro internazionale di Comunione e Liberazione, a Roma, Eva Crosetta e il direttore di “Tracce”, Davide Perillo, ripercorreranno le tappe dell’incontro e la speranza di rinascita post Covid, “spronati dall’atteggiamento che muove ogni bambino: lo stupore”. A raccontare il fermento di quell’incontro, anche Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting, che spiegherà il titolo “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”. Poi, le immagini della mostra “Bethlehem Reborn”, dedicata al restauro della basilica della Natività. Subito dopo altre due novità: #quellicheripartono, il talk con Massimo Bernardini, e “Meeting Plus Radio”, un progetto radiofonico raccontato da Paolo Cremonesi.

Il programma di Vito Sidoti si concluderà con la testimonianza di cooperazione e sport con i bambini più fragili di Giampaolo Silvestri (Avsi) e di Damiano Tommasi (Associazione italiana calciatori). Infine, l’appello di Stefano Zamagni a cogliere gli insegnamenti della pandemia per un’economia senza doppia morale.