Beni culturali: Genova, riapre al pubblico il Museo dei Cappuccini

Riapre nuovamente al pubblico il Museo dei Cappuccini di Genova, dopo una lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria, mettendo nuovamente a disposizione dei visitatori la collezione dei propri depositi. La riapertura avverrà in concomitanza con i festeggiamenti per la solennità di santa Caterina da Genova. Il Museo e la Cappella superiore della chiesa torneranno pertanto visitabili da mercoledì 9 a domenica 13 settembre con orario dalle 16 alle 19. “È stato studiato un percorso per permettere al visitatore di scoprire l’affascinante storia della cultura materiale e della vita conventuale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini”, spiegano i curatori in una nota. Per questo “non mancano nel percorso dipinti dei più famosi artisti legati ai frati cappuccini liguri come Bernardo Strozzi, che vestì l’abito cappuccino, e Giuseppe Palmieri, che fu ospitato all’interno della fraternità del Padre Santo”. Sarà anche possibile acquistare le nuove pubblicazioni redatte in questi ultimi mesi di chiusura: una piccola guida artistica della chiesa e lo studio scientifico sulla ricostruzione del vero volto di Santa Caterina da Genova, realizzato dall’Arc Team di Cles, partendo dalla scansione in 3D del volto della Santa conservato nel mausoleo dello Schiaffino in chiesa. In occasione della riapertura sono anche stati organizzati alcuni eventi. Tra questi, il più importante, domenica 13 settembre, alle ore 16,30, quando prenderà il via una visita guidata al santuario di Santa Caterina da Genova, che comprenderà la visita storico-artistica alla chiesa e alla cripta Grimaldi sotto l’altare maggiore, mai aperta al pubblico prima d’ora. Prima della visita, alle ore 15,30, vi sarà la presentazione del restauro delle vetrate artistiche della cappella superiore della chiesa di Santa Caterina avvenuto in questi mesi di chiusura. Per info e prenotazioni: telefono: 010 8592759; mail: info@bccgenova.org: sito: www.bccgenova.it.