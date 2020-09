Diocesi: Firenze, domani in cattedrale incontro con mons. Maniago sulla nuova edizione del Messale Romano

In occasione della prossima pubblicazione della nuova edizione italiana del Messale Romano, l’arcidiocesi di Firenze ha organizzato per domani, domenica 6 settembre, un incontro di presentazione e preghiera. L’appuntamento, guidato da mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta e presidente della Commissione episcopale per la Liturgia della Cei, si terrà a partire dalle 16.30 nella cattedrale di Santa Maria del Fiore.

Sarà, spiega una nota dell’arcidiocesi, “un momento importante per preparare i fedeli ad accogliere questo libro liturgico che guida e accompagna le celebrazioni eucaristiche. Fra le novità introdotte nel testo con la nuova traduzione quelle nella preghiera del Padre Nostro e nel Gloria”.

Sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi di Firenze, di Toscana Oggi e di Radio Toscana. Dopo l’incontro, alle 18 sempre in cattedrale, mons. Maniago presiederà la celebrazione eucaristica.