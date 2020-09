Fondazione Arché: nuova linea di abbigliamento femminile rispettosa dell’ambiente e attenta al sociale

Abiti, cappotti e accessori per una linea di abbigliamento in maglina tutta al femminile. Si tratta di pochi pezzi intercambiabili, secondo uno stile lineare e concreto con capi comodi, adattabili e femminili. con poche cuciture e prevalentemente in maglina. Ideata e realizzata dalla sarta professionista Lorena Mayer la linea di abbigliamento arricchisce il catalogo del progetto Sartoria Sociale della cooperativa Vintage Arché che già offre prodotti per la casa e gadget vari. “Oltre alla vocazione sociale del progetto – spiega un comunicato –, che mira al reinserimento lavorativo di persone in difficoltà, la linea di abbigliamento della stagione autunno-inverno si caratterizza anche per una spiccata attenzione all’ambiente. La materia prima delle lavorazioni è costituita da tessuti di qualità in eccesso, ceduti alla Sartoria Sociale da importanti aziende, come Borghi1819 o Decathlon, o da privati”. “Per chiunque volesse provarli, i capi della nuova linea di abbigliamento sono in vendita presso realtà solidali come la Sartoria Sociale di via Gazzoletti, il negozio Arché Vintage di via Ressi 23 o il negozio equo-solidale Pime a Milano”.

Fondata nel 1991 da padre Giuseppe Bettoni, Fondazione Arché Onlus si prende cura di bambini e famiglie vulnerabili nella costruzione dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi di supporto e cura. Lo fa a Milano attraverso Casa Carla a Porta Venezia e Casa Adriana a Quarto Oggiaro, dove ospita mamme e bambini con problematiche legate a maltrattamenti, immigrazione, disagio sociale e fragilità personale, e attraverso i suoi appartamenti che offrono alloggio temporaneo a nuclei familiari in difficoltà. Arché porta avanti anche progetti di sostegno ai minori in ospedale e ai minori immigrati a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto e può contare su una vivace rete di volontari.