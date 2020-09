Forum Ambrosetti: Mattarella, “dalla pandemia duro richiamo alla realtà”. Necessaria risposta tra livello locale, nazionale ed europeo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in videoconferenza, alla sessione di apertura della seconda giornata della 46^ edizione del Forum Ambrosetti dal tema “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“La drammatica crisi provocata dalla pandemia è stata uno spartiacque per l’Unione europea che, in meno di sei mesi, ha compiuto scelte coraggiose e innovative che soltanto qualche settimana prima del suo inizio apparivano decisamente ‘fuori portata’. La pandemia ha avuto l’effetto di un duro richiamo alla realtà, rendendo ancor più evidente – a tutti, cittadini e governi – che trincerarsi in una propria presunta autosufficienza non era una risposta contro un nemico sconosciuto e aggressivo”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in videoconferenza alla sessione di apertura della seconda giornata della 46ª edizione del Forum Ambrosetti dal tema “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. “La diffusione del virus, di Paese in Paese, in maniera inarrestabile, ha dato plastica dimostrazione di come, sempre di più, i pericoli tendano – come ogni problema – a essere transnazionali e di come, quindi, possa essere efficace soltanto una collaborazione multilaterale senza riserve. Lo registriamo, ad esempio, in tema di vaccini”.

Mattarella ha affermato: La risposta nei confronti di uno shock esogeno e inaspettato, così dirompente nella comunità d’Europa come in ogni altra, non poteva che provenire da un ventaglio di iniziative tra livello locale, nazionale ed europeo. Ciascuno di questi tre livelli è indispensabile, così come nessuno di questi tre livelli, considerato da solo, è sufficiente. Paradigma di quel che dovrebbe essere normale criterio nella vita dell’Unione”.