Diocesi: Udine, domani l’arcivescovo Mazzocato consacrerà due nuovi sacerdoti

Due nuovi sacerdoti saranno ordinati, domenica 6 settembre, alle 16, nella cattedrale di Udine, dall’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato. Si tratta di don Christian Marchica e don Michele Frappa, 25 e 31 anni. Ad accompagnare i due giovani, l’entusiasmo delle comunità cristiane: quelle di origine e quelle che li hanno accolti nei loro primi anni di servizio. Don Christian Marchica, di Pradamano, sta svolgendo, da tre anni, il suo servizio pastorale nella parrocchia di Camino al Tagliamento, precedentemente aveva svolto il proprio tirocinio pastorale nelle parrocchie udinesi del Carmine e di San Giuseppe. Don Michele Frappa, di Camino al Tagliamento, è invece in servizio nelle parrocchie udinesi di San Giuseppe, Cormor, San Rocco e Tempio Ossario. Ai due ordinandi si “unisce” idealmente anche don Simone Baldo, 27 anni, di Codroipo, ordinato anticipatamente e in forma strettamente privata, per la precaria situazione di salute della mamma, durante il lockdown.

Il rito si sarebbe dovuto celebrare domenica 21 giugno, ma la situazione sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 e la volontà di favorire il contenimento del contagio avevano suggerito di rimandarla a dopo l’estate. I posti in cattedrale sono riservati, l’ordinazione può essere seguita dall’esterno, prendendo posto sulle sedie che saranno posizionate nel piazzale del Duomo. La celebrazione verrà trasmessa anche in diretta dall’emittente Radio Spazio.