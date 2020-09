Diocesi: Aosta, il 7 settembre mons. Lovignana consacra sacerdote Alessandro Valerioti

Lunedì 7 settembre, nel giorno in cui ricorre la solennità di san Grato, patrono della città e della diocesi di Aosta, il vescovo Franco Lovignana consacrerà sacerdote il diacono Alessandro Valerioti, della parrocchia di San Cassiano in La Salle. Il rito di ordinazione sarà celebrato in cattedrale, alle 9.30, nel rispetto delle normative dovute al contenimento della diffusione di Covid-19.

Don Valerioti è stato ordinato diacono il 20 ottobre scorso e attualmente svolge il tirocinio pastorale presso la parrocchia di San Pietro in Châtillon. Nel messaggio con il quale annuncia la sua ordinazione presbiterale, ha scritto: “Siete tutti invitati a partecipare a questo momento così importante per la mia vita. Vi chiedo per favore di ricordarmi nelle vostre preghiere perché il mio ‘sì’ sia totale”.

Quest’anno, per via delle restrizioni per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus, non avrà luogo la tradizionale processione nelle vie del centro Città con le reliquie di san Grato. La diocesi informa che anche la consueta Route per i giovani della sera precedente non avrà luogo: al suo posto sarà celebrata l’Eucaristia per i giovani, direttamente all’Eremo di San Grato alle 17.30 di domenica 6 settembre.