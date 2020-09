Custodia del Creato: Cauteruccio (Greenaccord), “la questione ambientale non si risolve senza l’apporto di tutti”

“Purtroppo ancora tanti pensano che la questione ambientale sia così in evidenza perché è di moda, oppure che essa sia solo un problema di chi governa. Si pensa sempre che siano gli altri a dover trovare soluzioni. Ma la questione ambientale senza l’apporto di tutti i cittadini non si può risolvere. Il primo passo da fare è recuperare un atteggiamento misericordioso verso il Creato al quale dobbiamo gratitudine e riconoscenza”. Lo ha detto, stamattina, Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord onlus, aprendo i lavori della XV edizione del Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato, intitolato “Indietro non si torna. Un nuovo umanesimo alla luce della Laudato si’”. “Quale posto migliore per il nostro Forum del lago di Bolsena, un meraviglioso ecosistema ma molto fragile e pertanto da salvaguardare?”, ha aggiunto Cauteruccio, ricordando che “il faro della giornata odierna è l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, che ha compiuto cinque anni”.