Bulgaria: don Rumen Stanev nominato primo vescovo ausiliare a Sofia. Si occuperà dei cattolici di rito latino nella capitale

Don Rumen Stanev, parroco della comunità San Michele Arcangelo di Rakovski, sarà il primo vescovo ausiliare con sede stabile a Sofia nella storia della Chiesa cattolica bulgara. La nomina è stata annunciata oggi dalla Sala stampa vaticana e in contemporanea con un comunicato congiunto della Nunziatura apostolica e della Conferenza episcopale della Chiesa cattolica in Bulgaria. A Plovdiv, sede della diocesi di Sofia-Plovdiv, l’annuncio è stato dato dall’ordinario, mons. Georgi Yovcev. “Il nuovo vescovo si occuperà dei cattolici di rito latino sia bulgari che stranieri, curerà i rapporti con la Chiesa ortodossa bulgara e le confessioni religiose nel Paese come anche con le autorità civili insieme al vescovo eparchiale di rito orientale mons. Christo Proykov”, si legge nel comunicato della Conferenza episcopale. Nato a Kaloyanovo, vicino a Plovdiv, don Stanev ha conseguito gli studi nella Pontificia Università Urbaniana; dopo l’ordinazione sacerdotale nel 1999 è stato vicario parrocchiale al Sacratissimo cuore di Gesù a Rakovski, città con il maggior numero dei cattolici in Bulgaria e poi parroco dell’altra parrocchia di Rakovski, San Michele Arcangelo. È uno dei fondatori della Caritas diocesana “Vitania” di cui è presidente.