Parma capitale italiana della cultura: Sassoli (Ue), “condivisione di patrimoni diversi crea l’identità europea”

Parma conserverà il titolo di Capitale italiana della cultura anche per il 2021, in funzione del fatto che le iniziative previste per quest’anno sono state sostanzialmente sospese per via del coronavirus. A celebrare la ripartenza, la cerimonia istituzionale che si è svolta ieri sera nel Parco Ducale alla presenza del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, del presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del sindaco Federico Pizzarotti e di altre autorità civili e culturali. “Parma riparte più forte di prima, con ricco programma di eventi – afferma un comunicato degli organizzatori –: spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti musicali, incontri con autori, performance di danza, laboratori per bambini, senza dimenticare i musei e le mostre”. La ripresa delle iniziative coincide anche con l’inaugurazione della più grande installazione di Parma 2020+21 Hospitale – Il futuro della memoria: prodotta dal Comune di Parma, progettata e realizzata da Studio Azzurro e con il contributo di Fondazione Cariparma, è allestita nella Crociera dell’Ospedale Vecchio di Parma e aperta al pubblico da oggi fino all’8 dicembre. Il presidente Sassoli ha ricordato come l’Europa sia “frutto di un percorso culturale, prima che di un progetto politico. L’Europa si fonda sull’apporto di patrimoni culturali diversi e sul loro tessuto di relazioni, senza mai dimenticare i valori e i diritti dei propri cittadini. La dignità, la difesa della democrazia, del dialogo, a scapito degli autoritarismi, sono essenziali nel percorso di integrazione”.

L’Europa “di oggi e del domani ha necessità di puntare sui giovani, sulle nuove tecnologie, come strumento di libertà”. “La città di Parma ha una grande responsabilità in un momento in cui il mondo sta affrontando una profonda trasformazione: solo attraverso la condivisione di diversi patrimoni culturali è infatti possibile costruire una comune identità europea”. Tutte le informazioni sugli eventi nella pagina www.parma2020.it o scaricando la app ufficiale disponibile per smartphone Adroid ed Apple.