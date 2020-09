Custodia del Creato: Rossano-Cariati, domani celebrazione all’abbazia Santa Maria del Patir

Domani, domenica 6 settembre, l’arcidiocesi di Rossano-Cariati, con la celebrazione della 15ª Giornata per la Salvaguardia del Creato, avvierà il Tempo del Creato, “un cammino del cuore, del pensiero, delle azioni e dello spirito, che prende spunto dal tema scelto dal Comitato direttivo ecumenico per l’anno 2020”. Ne dà notizia una nota stampa della diocesi rossanese. Ricordando il tema “Giubileo per la Terra: nuovi ritmi, nuova speranza”, la diocesi sottolinea che “è dalla speranza che si intende partire, perché in un anno così difficile può assumere la forma della certezza della presenza di Dio nella vita di tutti”. A far da cornice alla Giornata, organizzata dall’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, sarà l’abbazia Santa Maria del Patir dove, dalle 16, si aprirà l’appuntamento con un momento di accoglienza, di giochi per i ragazzi e con il volo degli aquiloni. Alle ore 18 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo, mons. Giuseppe Satriano, mentre alle 19 sarà inaugurata la mostra con l’esposizione di tutte le foto che hanno partecipato al contest lanciato in occasione della “Settimana della Laudato si’”, indetta da Papa Francesco nel 5° anniversario della pubblicazione dell’omonima enciclica sulla cura della casa comune. La foto vincitrice, ossia quella che ha ottenuto più like, è stata scelta come immagine rappresentativa della Giornata per la salvaguardia del Creato.