Scuola: Cittadinanzattiva, il 24 settembre consegna online del XIV Premio “Vito Scafidi”

Torna il Premio buone pratiche a scuola “Vito Scafidi” promosso da Cittadinanzattiva e giunto quest’anno alla quattordicesima edizione. Studenti, insegnanti, rappresentanti istituzionali e civici per raccontare un anno scolastico particolare e premiare le buone pratiche che in tante scuole, dagli asili nido agli istituti superiori, sono state messe in campo anche in tempo di pandemia. La cerimonia di premiazione si terrà online giovedì 24 settembre dalle 10 alle 13 e sarà possibile seguirne la diretta sui canali Youtube e Facebook di Cittadinanzattiva.

Al Premio hanno partecipato 177 scuole di ogni ordine e grado che hanno promosso progetti innovativi sui temi di sicurezza scolastica, cittadinanza attiva, benessere e – novità di questa edizione – progetti realizzati da asili nido e scuole dell’infanzia per rispondere alla chiusura determinata dall’emergenza Covid-19.

Ad aprire i lavori sarà alle 10 Anna Lisa Mandorino, vice segretaria generale Cittadinanzattiva. L’intervento introduttivo sarà di Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva. Invitati, tra gli altri, Angelo Borrelli, capo dipartimento Protezione civile; Cinzia Caggiano, mamma di Vito Scafidi; Antonello Giannelli, presidente Anp (Associazione nazionale presidi). Collegati online studenti, insegnanti e dirigenti delle scuole vincitrici e di quelle menzionate per le tre categorie di concorso. Interverranno anche educatori ed insegnanti delle scuole e dei nidi che hanno partecipato alla Sezione speciale “Gli 0-6 al tempo del Covid-19”.