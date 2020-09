Migranti: un progetto per l’inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale

Un progetto per inserire nella società italiana i titolari di protezione internazionale. Sarà presentato on line domani pomeriggio, 22 settembre, alle 15.30 da Patronato Inca, Arci, Auser, Sunia. Il progetto “Shubh” è finanziato dall’Unione europea e dal ministero dell’Interno ed ha lo scopo di “aumentare l’autonomia socio economica dei rifugiati che hanno ricevuto la protezione internazionale – spiegano i promotori – e che necessitano delle migliori condizioni di integrazione con il territorio”. Il progetto, tramite percorsi individuali di formazione, accompagnamento, supporto a problematiche sul mondo del lavoro, abitabilità, approccio culturale e alla socialità, “intende garantire l’inserimento nella società civile italiana per chi fugge da situazioni di conflitto, discriminazione, violenza e sopraffazione”. L’evento potrà essere seguito sulla piattaforma Zoom: “Topic: Kick off Progetto Shubh Meeting”.