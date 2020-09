Missioni: on line il nuovo sito della Fondazione Missio. Don Pizzoli, “comunicazione più accessibile e multimediale”

È on-line il nuovo sito web della Fondazione Missio (www.missioitalia.it), organismo pastorale della Cei che si occupa di sostenere e promuovere la dimensione missionaria della Chiesa italiana. Con questa nuova versione – fa sapere il direttore della Fondazione, don Giuseppe Pizzoli – Missio intende dare “ancora più spazio a una comunicazione orientata alla dimensione social e multimediale, per contribuire a dar rilievo ai contenuti pastorali”. In particolare, saranno più facilmente accessibili i contenuti relativi alle tre aree tematiche: l’animazione (Conoscere), la formazione (Crescere) e la cooperazione tra le Chiese (Collaborare). La Fondazione Missio dedica gran parte delle proprie attività ad iniziative di animazione missionaria rivolte ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, e ai consacrati. Un ruolo importante, spiega ancora il direttore di Missio, gioca la formazione che si realizza tramite corsi di varia natura: da quelli di lingua italiana per sacerdoti stranieri, ai corsi di formazione biblica per missionari in partenza; ai convegni missionari che segnano le tappe dell’impegno della Chiesa italiana nella missione. Ugualmente cruciale, spiega il direttore della Fondazione, è “un’adeguata informazione giornalistica che racconti il contesto sociale e umano dei territori di missione, dando voce direttamente ai missionari sul campo”.

In quest’ottica verrà a breve rinnovato anche il sito web di Popoli e Missione, mensile della Fondazione Missio, che tramite il suo supplemento elettronico darà spazio alle news dal Sud del Mondo e diverrà il portale delle tre riviste: Popoli e Missione, Il Ponte d’Oro e NotiCum.