Giornata migrante e rifugiato: Andria, gli eventi e le celebrazioni dal 24 al 27 settembre

La diocesi di Andria celebra la 106ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre il 27 settembre con una serie di eventi. Organizza l’Ufficio Migrantes diocesano, in collaborazione la Comunità MigrantesLiberi. Si inizia giovedì 24 settembre alle 19 nella Casa accoglienza “S. M. Goretti” (via Quarti, 11) con l’iniziativa “Ti racconto tante storie”, un tè conviviale con gli ospiti delle case di comunità e l’esposizione dei manufatti realizzati dalla sartoria sociale. Il 25 settembre alle 21, sempre nella Casa “Goretti” si svolgerà una cena, mentre il 26 settembre, alle 20, nella parrocchia Gesù Crocifisso, don Michele Leonetti celebrerà una messa. “Giornate come queste – spiega una nota della diocesi – sono l’occasione per capire quanto le discriminazioni e l’odio sistematico siano dannosi per se stessi e per coloro che ci sono intorno. Questo non è il tempo di continuare ad assecondare gli egoismi, ma di preservare il bene comune garantendo l’impegno locale e globale, come dice Papa Francesco: ‘Senza lasciare fuori nessuno’”.