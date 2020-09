Bielorussia: Sassoli (Parlamento Ue) incontra la leader dell’opposizione Tikhanovskaya. “Necessaria la pacifica transizione del potere”

“Questa mattina ho accolto al Parlamento europeo la signora Svetlana Tikhanovskaya. Sono molto contento di vedere che sta bene. Sfortunatamente però ci sono migliaia di bielorussi in detenzione e molti di loro continuano a essere torturati nel proprio Paese. Per 45 giorni hanno manifestato in strada rivendicando il diritto di poter scegliere”. Lo afferma David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, dopo l’incontro odierno con la leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya. Sassoli aggiunge: “Questo è inaccettabile. Chiedo al signor Lukashenko di liberare tutte le persone detenute e impegnarsi in un dialogo con il Coordination Council e i rappresentanti del popolo bielorusso”. Il Parlamento europeo la scorsa settimana ha votato una risoluzione a grande maggioranza per chiedere il rispetto dei diritti civili, politici e umani in Bielorussia “e per sostenere – specifica Sassoli – l’idea che le sanzioni colpiscano gli autori delle violenze. Noi crediamo che i cittadini della Bielorussia devono essere gli unici autori del proprio destino. L’unica soluzione percorribile è una pacifica transizione del potere”. Infine: “Rinnovando la mia volontà di collaborazione con la signora Svetlana, sono molto contento della sua visita oggi qui in Parlamento e a Bruxelles in dialogo anche con le altre istituzioni”.