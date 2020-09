Mons. Gaspari nunzio apostolico: mons. Valentinetti (Pescara-Penne), “è un momento di gioia per la nostra diocesi”

“È un momento di gioia per la nostra diocesi”. Così mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, ha commentato la nomina di mons. Giovanni Gaspari a nunzio apostolico in Angola e São Tomé e Principe, dandone l’annuncio alla diocesi. “Dopo le nomine di mons. Valentini e mons. D’Addario – ha proseguito il presule – un altro figlio di questa terra pescarese viene scelto per servire la Chiesa, seppur in condizioni diverse. Il lavoro di don Giovanni in terra di missione non è stato e non sarà affatto facile, ma troverà sempre il sostegno del vescovo, del clero e dei fedeli della nostra diocesi; le nostre braccia aperte per sostenerlo e le mani giunte per accompagnarlo nella preghiera”. Mons. Giovanni Gaspari, nato a Pescara il 6 giugno del 1963, è stato ordinato da mons. Antonio Iannucci il 4 luglio del 1987. Prima di frequentare l’Accademia Pontificia ha lavorato in diocesi come segretario arcivescovile, come responsabile del Centro Vocazionale diocesano, come padre spirituale del Seminario Minore e come cancelliere arcivescovile. “Mons. Gaspari – ha aggiunto mons. Valentinetti – arriva a questo incarico dopo un’esperienza importante in diversi Paesi esteri. Ha lavorato, infatti, come Segretario di Nunziatura in Albania e in Iran. Come Consigliere di Nunziatura in Messico e nei Paesi Baltici. Ed è rientrato da qualche anno a Roma, nella Segreteria di Stato, come collaboratore del Sostituto per gli affari pubblici occupandosi particolarmente del rapporto con i Paesi Baltici”.