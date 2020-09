Rosario Livatino: Casellati, “esempio di una giustizia in cui applicazione delle leggi si accompagna alla considerazione degli aspetti umani”

“Magistrato di grande coraggio e profondo rigore, Rosario Livatino è stato per tutti esempio di una giustizia in cui l’imparziale e fedele applicazione delle leggi si accompagna sempre alla considerazione degli aspetti umani che ogni vicenda porta con sé”. Lo ha scritto la presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio inviato al Centro studi “Rosario Livatino” in occasione del trentesimo anniversario dell’omicidio per mano mafiosa del magistrato.

La seconda carica dello Stato sottolinea di Livatino l’“attenzione vera, profonda, alla persona, ai suoi errori anche più gravi così come alla sua capacità di redimersi”. Si tratta di “un’eredità morale che il Centro studi a lui dedicato custodisce e tramanda nella sua quotidiana attività culturale di promozione dei diritti della persona e del loro fondamento etico”. “Sono certa – conclude la presidente del Senato – che anche questo importante momento di raccoglimento e di memoria saprà essere preziosa occasione per rinnovare l’impegno a proseguire insieme, cittadini e istituzioni, in questo importante percorso a cui non farò mai mancare il mio convinto e incondizionato sostegno”.